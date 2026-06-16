Российские бомбардировщики сбросили ФАБ-1500 на пункты дислокации ВСУ

Российские бомбардировщики сбросили авиабомбы ФАБ-1500 с универсальным модулем планирования и коррекции на пункты дислокации и управления БПЛА украинских войск в ДНР и Харьковской области. Об этом сообщили в Министерстве обороны .

Цели поразили в районе населенных пунктов Николаевка и Щурово в ДНР, а также в Сеньковке Харьковской области. Также для ударов использовалась управляемая авиационная ракета ЛМУР.

Также Минобороны сообщило о продвижении российских войск в городах Константиновка и Красный Лиман. За сутки в первом из них освободили 120 зданий, во втором — 31, включая церковь Иверской иконы Божией Матери.

Накануне российские военные уничтожили «Геранями» украинский пункт управления беспилотниками в ДНР.