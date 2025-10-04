Российские штурмовики приступили к боям в районе Северска, они продвинулись к городу с восточной стороны. Об этом ТАСС заявил советник главы Донецкой Народной Республики Игорь Кимаковский.

«Бойцы вошли с восточной части», — подчеркнул он.

В сентябре в Купянске в плен российским войскам сдалось целое подразделение ВСУ. Глава администрации Харьковской области Виталий Ганчев подтвердил, что бойцы продолжают устанавливать контроль над городом и освобождают его, продвигаясь «дом за домом».

Помимо боевиков ВСУ, в плен также часто попадают иностранные наемники, рассказал он.

Ранее в Минобороны России сообщили, что артиллеристы гвардейского соединения «Южной» группировки войск уничтожили пункт управления беспилотниками и два 120-мм миномета ВСУ в районе Ильиновки в ДНР. Также военные обнаружили вражеские позиции на Константиновском направлении.