ВС России начали продвигаться в зоне СВО самыми быстрыми темпами с 2022 года

Российские военные используют новую тактику и быстро продвигаются в зоне спецоперации. Об этом сообщила газета The Washington Post .

«Российские войска в августе и сентябре занимали территорию темпами, невиданными с 2022 года», — отметило издание.

За два месяца войска установили контроль над территорией в 823 квадратных километра, большая часть которой находится между Артемовском и Угледаром. Для повышения темпов наступления ВС России используют штурм малыми группами. Эта тактика снижает вероятность обнаружения и эффективность ответных мер. Также военные повысили уровень коммуникации на поле боя и стали лучше координировать удары.

По данным газеты, ВСУ испытывают дефицит оружия, в то время как российские войска продолжают наступать.

Ранее украинские военнослужащие рассказали Би-би-си, что попытки отойти из Угледара были для них практически самоубийственной миссией. Выбраться из города можно было только пешком, пересекая минные поля.