Би-би-си: попытки ВСУ выйти из Угледара были почти самоубийственными

Попытки группировки Вооруженных сил Украины выйти из Угледара были почти самоубийственными. Об этом Би-би-си рассказали военнослужащие 72-й бригады ВСУ.

Украинский боец по имени Роман сообщил, что войска отступали ночью в попытке пересечь минные поля по тропам. ВСУ двигались в обход трассы на Богоявленку из-за обстрелов со стороны ВС России.

«Днем это становилось почти самоубийственной миссией», — отметил боевик.

По его словам, после прорыва российской армии в центр Угледара ВСУ смогли покинуть город только пешком.

Об освобождении Угледара утром 2 октября сообщили российские Telegram-каналы, но официальной информации от Минобороны не поступало.