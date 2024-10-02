Попытки отступления ВСУ из Угледара назвали самоубийственной миссией

Попытки группировки Вооруженных сил Украины выйти из Угледара были почти самоубийственными. Об этом Би-би-си рассказали военнослужащие 72-й бригады ВСУ.
Украинский боец по имени Роман сообщил, что войска отступали ночью в попытке пересечь минные поля по тропам. ВСУ двигались в обход трассы на Богоявленку из-за обстрелов со стороны ВС России.
«Днем это становилось почти самоубийственной миссией», — отметил боевик.
По его словам, после прорыва российской армии в центр Угледара ВСУ смогли покинуть город только пешком.
Об освобождении Угледара утром 2 октября сообщили российские Telegram-каналы, но официальной информации от Минобороны не поступало.
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