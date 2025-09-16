ВС России начали применять в зоне спецоперации дрон-аналог «Бабы-яги»

Российские военные начали использовать в зоне СВО дрон-бомбардировщик «Кощей», который является аналогом украинского БПЛА «Баба-яга». Об этом сообщил ТАСС .

Тверская компания-разработчик ООО «Доминанта» подтвердила, что в помощью беспилотника можно доставлять грузы и атаковать противника. В организации отметили, что дрон хоть и является аналогом украинского, представляет из себя совершенно иной аппарат.

«Проект разрабатывался по запросу тверских волонтеров. „Кощей“ — возвращаемый беспилотник, несущий от трех до шести зарядов», — добавили в компании.

Также представитель организации отметил, что военнослужащие оставляют положительные отзывы о разработке.

Ранее газета The New York Times охарактеризовала Россию как империю дронов. Издание уточнило, что страна нарастила производство как ударных БПЛА, так и небольших тактических.