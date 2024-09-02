ВС России начали окружать Угледар с флангов

Российская армия начала с флангов охватывать Угледар в кольцо. Об этом сообщил Telegram-канал «Иди и смотри» .

В издании отметили, что при нынешнем темпе наступления освобождение города является лишь вопросом времени. По данным канала, войска успешно продвигаются к северу от Угледара.

«Водяное за Российской армией и уже зачищено», — подчеркнули в издании.

Российская авиация 1 сентября поразила укрепрайон боевиков ВСУ в Угледаре около шахты «Южно-Донбасская № 1». Также военные с помощью ракет и авиабомб снесли бетонные укрепления в окрестностях города. Авторы «Военной хроники» предположили, что украинское командование может перебросить войска к Селидову для защиты Покровска. В этом случае ВС России смогут продолжить наступление и установить контроль над районом.

Ранее политолог Андрей Кошкин назвал Угледар одной из опор обороны ВСУ, сообщил RT. Эксперт подчеркнул, что город остается важной частью логистики украинской армии.