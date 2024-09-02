ВС России начали окружать Угледар с флангов
Российские войска взяли в полукольцо Угледар с флангов
Российская армия начала с флангов охватывать Угледар в кольцо. Об этом сообщил Telegram-канал «Иди и смотри».
В издании отметили, что при нынешнем темпе наступления освобождение города является лишь вопросом времени. По данным канала, войска успешно продвигаются к северу от Угледара.
«Водяное за Российской армией и уже зачищено», — подчеркнули в издании.
Российская авиация 1 сентября поразила укрепрайон боевиков ВСУ в Угледаре около шахты «Южно-Донбасская № 1». Также военные с помощью ракет и авиабомб снесли бетонные укрепления в окрестностях города. Авторы «Военной хроники» предположили, что украинское командование может перебросить войска к Селидову для защиты Покровска. В этом случае ВС России смогут продолжить наступление и установить контроль над районом.
Ранее политолог Андрей Кошкин назвал Угледар одной из опор обороны ВСУ, сообщил RT. Эксперт подчеркнул, что город остается важной частью логистики украинской армии.