Российская авиация снесла бетонные укрепления ВСУ в Угледаре

«Военная хроника» сообщила о ракетно-бомбовом ударе по укрепрайону в Угледаре

Вооруженные силы России второй день наносят аномально мощные удары ракетами и авиабомбами по укрепрайону украинских боевиков в Угледаре. Об этом сообщили авторы «Военной хроники» на своей странице во «ВКонтакте».

В публикации указали, что уже ликвидированы позиции противника около шахты «Южно-Донбасская № 1», профилактория третьей шахты. Кроме того, ликвидированы выстроенные бетонные укрепления в окрестностях города.

«Судя по грохоту от прилетов, передний край обороны ВСУ вдоль дороги как будто решили сровнять с землей», — написали авторы.

Они не исключили, что в сложившихся условиях украинское командование отдаст приказ находящейся в городе группировке отступить к Селидову для защиты Покровска. Тогда российские штурмовики смогут перейти в атаку и взять освободившийся район под контроль.

О возобновлении штурма Угледара силами 155-й отдельной гвардейской ордена Жукова бригады морской пехоты Тихоокеанского флота ранее сообщил Telegram-канал «Mash на Донбассе». Авторы заявили, что украинские военные уже начали отходить в Селидово. Минобороны эти сообщения никак не комментировало.