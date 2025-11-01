ВС России массированно ударили по Яворовскому полигону на Украине

Российские военные поразили Яворовский полигон на Украине. Об этом со ссылкой на силовые структуры сообщил ТАСС .

По его данным, ВС России атаковали места проведения тренировок боевиков ВСУ.

«По Яворовскому полигону был нанесен удар», — отметил собеседник агентства.

Пленный разведчик 154-й бригады ВСУ Владимир Ли рассказал изданию, что на военном объекте тренировали в том числе иностранных наемников. По его словам, на полигон приезжал автобус с колумбийцами, но в основном тренировки проходили солдаты ВСУ.

«Много личного состава тренируется на Яворовском полигоне. Там медицину проходят, штурм зданий многоэтажных, передвижение по лестнице, штурм окопов. Как правильно носить бронежилет, носить автомат, заряжать патроны, передвигаться», — добавил пленный.

Ранее ВСУ почти лишились на Сумском направлении 71-й егерской бригады и 225-го штурмового полка. Это произошло из-за приказов украинского командования вести лобовые штурмы.