ВС России ликвидировали противника на восточном берегу реки Оскол

Бойцы группировки войск «Запад» завершили ликвидацию окруженного противника на восточном берегу реки Оскол в Харьковской области. Об этом сообщил начальник Генерального штаба Валерий Герасимов, его слова привела пресс-служба Минобороны.

«Группировка войск „Запад“ завершила ликвидацию противника на восточном берегу реки Оскол в районе южнее Купянска-Узлового», — отметил он.

Герасимов добавил, что военнослужащие «Запада» уничтожают ВСУ в ряде населенных пунктов.

«В настоящее время воинские части и соединения группировки ведут уличные бои по уничтожению формирований в населенных пунктах Старый Караван, Студенок, Святогорск и Боровая», — заключил глава Генштаба.

Ранее Герасимов сообщил, что в марте — апреле нынешнего года российские силы освободили около 700 квадратных километров территории и установили контроль над 34 населенными пунктами.