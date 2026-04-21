Минобороны назвало число освобожденных населенных пунктов за два месяца

Российские военные в марте — апреле нынешнего года взяли под свой контроль 34 населенных пункта и порядка 700 квадратных километров территории. Об этом сообщил глава Генерального штаба Валерий Герасимов, его слова привела пресс-служба Минобороны.

«Всего с начала года под контроль перешло более 1700 квадратных километров территории и 80 населенных пунктов», — сказал Герасимов.

Глава Генштаба добавил, что командование ВСУ всеми силами пытается скрыть свои провалы и проводит информационную кампанию, заявляя о якобы возвращении 480 квадратных километров территории.

«Подразделения ВСУ, пытаясь остановить наступление, провели в феврале–марте более 170 безуспешных контратак, своих целей не достигли, понеся потери — более 160 единиц техники и свыше трех тысяч человек личного состава», — заключил он.

Ранее командир спецназа «Ахмата» Апти Алаудинов заявил, что потери украинской армии приближаются к двум миллионам.