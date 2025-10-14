Двое боевиков Вооруженных сил Украины с наркотиками попали в плен в районе села Алексеевка Сумской области. Об этом РИА «Новости» сообщили в российских силовых структурах.

«В ходе боев в районе Алексеевки взято в плен двое военнослужащих 225-го отдельного штурмового полка ВСУ», — заявил собеседник агентства.

По его словам, свертки с наркотическими веществами и ампулы с неизвестными препаратами обнаружили у пленных во время досмотра.

Ранее стало известно, что 250 тысяч бойцов ВСУ воспользовались возможностью уйти в самоволку с февраля 2022 года. Этот показатель сравним с общей численностью армии Украины до начала спецоперации.