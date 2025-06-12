WSJ: Украина в мае потеряла больше всего территорий за месяц с конца 2022-го

В мае ВСУ утратили больше территорий, чем за любой другой месяц с конца 2022 года. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal .

«России удалось ускорить темпы своего продвижения в последние месяцы, как это было прошлой осенью, прежде чем влажные, холодные условия замедлили продвижение Москвы», — подчеркнули авторы материала.

Журналисты отметили, что Россия стремится к значительным успехам на передовой, чтобы заставить Киев принять ее требования, которые фактически означают капитуляцию.

По мнению авторов, Украина стремится сдержать Россию и нанести ей достаточный урон, чтобы Кремль осознал: цена продолжения конфликта слишком высока.

Главный редактор RT Маргарита Симоньян оценила публикацию газеты.

«The Wall Street Journal сообщает, что в мае под российский контроль перешло больше территории, чем за любой другой месяц с конца 2022 года. Низкий вам поклон, ребята-бойцы! С праздником вас!» — написала она в своем Telegram-канале.

Ранее российская армия взяла под контроль населенные пункты Петровского и Алексеевка в ДНР. Военные разбили формирования тяжелой механизированной, четырех механизированных, горно-штурмовой, десантно-штурмовой, егерской бригад, а также бригады беспилотных систем ВСУ и бригады нацгвардии.