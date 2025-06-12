Россия освободила рекордные территории на СВО
WSJ: Украина в мае потеряла больше всего территорий за месяц с конца 2022-го
В мае ВСУ утратили больше территорий, чем за любой другой месяц с конца 2022 года. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal.
«России удалось ускорить темпы своего продвижения в последние месяцы, как это было прошлой осенью, прежде чем влажные, холодные условия замедлили продвижение Москвы», — подчеркнули авторы материала.
Журналисты отметили, что Россия стремится к значительным успехам на передовой, чтобы заставить Киев принять ее требования, которые фактически означают капитуляцию.
По мнению авторов, Украина стремится сдержать Россию и нанести ей достаточный урон, чтобы Кремль осознал: цена продолжения конфликта слишком высока.
Главный редактор RT Маргарита Симоньян оценила публикацию газеты.
«The Wall Street Journal сообщает, что в мае под российский контроль перешло больше территории, чем за любой другой месяц с конца 2022 года. Низкий вам поклон, ребята-бойцы! С праздником вас!» — написала она в своем Telegram-канале.
Ранее российская армия взяла под контроль населенные пункты Петровского и Алексеевка в ДНР. Военные разбили формирования тяжелой механизированной, четырех механизированных, горно-штурмовой, десантно-штурмовой, егерской бригад, а также бригады беспилотных систем ВСУ и бригады нацгвардии.