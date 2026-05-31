Войска уничтожили в зоне спецоперации группу британских и немецких наемников, воевавших на стороне ВСУ. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на российские силовые структуры.

Боевиков ликвидировали в лесополосе на линии фронта в Запорожской области. Найденные при них документы подтвердили их иностранное гражданство, среди уничтоженных наемников есть военные 2000 и 2003 года рождения.

Часть погибших являются военнослужащими 113-й отдельной бригады территориальной обороны Украины и отдельного батальона спецназначения, но их прикомандировали к штурмовому батальону полка «Скала».

Ранее ВС России ударили по украинским военным аэродромам, объектам энергетической, транспортной инфраструктуры. Военные атаковали цели высокоточным оружием большой дальности наземного и воздушного базирования, а также беспилотниками.