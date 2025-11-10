В Сумской области ликвидировали группу диверсантов ВСУ, в ее составе находился сержант подразделений специальных операций Украины. Об этом сообщил источник РИА «Новости» в российских силовых структурах.

«В Сумской области противник продолжает попытки завести ДРГ в тыл российских войск. Одна из таких групп была уничтожена накануне, ликвидирован сержант сил специальных операций ВСУ», — заявил собеседник журналистов.

Ранее глава ДНР Денис Пушилин заявил, что Красноармейск (украинское название — Покровск) почти взяли в кольцо. Он отметил, что противник пытался прорваться через существующие последние выходы на севере, но ВС России остановили его. Сейчас в городе идут бои, центральные и восточные районы зачищают.

ВСУ предпринимали безуспешные попытки контратаки с помощью дронов. Однако российские войска ликвидировали узлы связи украинских подразделений и лишили их возможности восстановить логистику.