ВС России форсировали реку Оскол

Российские бойцы форсировали реку Оскол в районе села Тополи в Харьковской области. Об этом РИА «Новости» сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

По его словам, в ходе продвижения войска уничтожили опорный пункт противника северо-западнее Логачевки.

«Это позволило военным форсировать реку Оскол в районе и закрепиться на ее правом берегу» — сообщил Марочко.

Аналитик добавил, что бойцы также взяли под огневой контроль участок автомобильной дороги Лиман Второй — Каменка на левом берегу реки Оскол. Также военные после разминирования 1,5 км прибрежной зоны заняли новые рубежи в районе деревни Петровка юго-западнее Лимана Второго.

Днем ранее Марочко заявлял, что российские военные уничтожили пункт временной дислокации украинских боевиков в населенном пункте Пристин на купянском участке линии боевого соприкосновения.