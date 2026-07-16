В Минобороны заявили, что ракет и «Гераней» хватит на всех

Российские военные продолжают наносить удары по украинским судам, которые перевозят вооружение для противника. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

«В течение дня Вооруженными силами Российской Федерации продолжено нанесение ударов по портам Украины и судам, задействованным в интересах ВСУ», — заявили в ведомстве.

В порту «Южный» уничтожили сухогруз, который доставлял грузы военного назначения для украинских солдат. В порту «Одесса» ликвидировали два сухогруза, которые находились на рейде порта в ожидании разгрузки.

«Вооруженные силы России планомерно поражают объекты противника. Ракет и „Гераней“ хватит на всех», — заявили в ведомстве.

Также сегодня утром пресс-служба Минобороны сообщила, что российские войска поразили киевский завод по сборке беспилотников большой дальности.