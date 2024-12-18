ВС РФ ударили по складам и аэродрому ВСУ
Подпольщик Лебедев: удары нанесли по складам ВСУ в Светловодске и Кременчуге
Прилеты зафиксировали по складам ВСУ в Светловодске Кировоградской области и Кременчуге Полтавской области. Об этом РИА «Новости» сообщил координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев.
«Светловодск, прилет в склад. Кременчуг, прилет в склад. Бронетехника», — заявил подпольщик.
Лебедев добавил, что удар зафиксировали также в Херсоне, причем выразил надежду, что попало по двум немецким танкам Leopard. По его словам, бронетехника прошла к Херсону со стороны Одессы на двух тралах в 18:00.
Подпольщик иронично заметил, что прилетело также по его «любимому аэродрому в Староконстантиново», причем атаки продолжаются.
Ранее Лебедев рассказал, что партизаны в Киевской области вывели из строя электрическую подстанцию, оставив без света военные производства в регионе.