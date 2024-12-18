Подпольщик Лебедев: удары нанесли по складам ВСУ в Светловодске и Кременчуге

Прилеты зафиксировали по складам ВСУ в Светловодске Кировоградской области и Кременчуге Полтавской области. Об этом РИА «Новости» сообщил координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев.

«Светловодск, прилет в склад. Кременчуг, прилет в склад. Бронетехника», — заявил подпольщик.

Лебедев добавил, что удар зафиксировали также в Херсоне, причем выразил надежду, что попало по двум немецким танкам Leopard. По его словам, бронетехника прошла к Херсону со стороны Одессы на двух тралах в 18:00.

Подпольщик иронично заметил, что прилетело также по его «любимому аэродрому в Староконстантиново», причем атаки продолжаются.

Ранее Лебедев рассказал, что партизаны в Киевской области вывели из строя электрическую подстанцию, оставив без света военные производства в регионе.