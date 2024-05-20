ВС РФ прорвали оборону ВСУ в Парасковиевке | 360°

Спецоперация 20 мая 2024, 04:18 ВС РФ прорвали оборону ВСУ в Парасковиевке «РВ»: российские войска прорвали оборону ВСУ в Парасковиевке РИА «Новости»

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Российские военнослужащие прорвали оборону ВСУ в районе села Парасковиевка Артемовского района ДНР. Об этом сообщил Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны».

Его освобождение позволит ВС РФ подойти к населенному пункту Константиновка, который находится на расстоянии пяти километров от места боев.

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«Большая часть Парасковиевки уже не под контролем ВСУ», — отметили авторы публикации.

Попытки украинских боевиков с помощью американских «умных» бомб помешать российским военным закрепиться в селе, успеха не принесли.

Ранее ВС РФ прорвали оборону ВСУ в восточной части Запорожской области и продвинулись до полутора километров к Гуляйполю.