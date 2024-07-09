ВС РФ повредили линию обороны ВСУ под Ореховым
Рогов: линия обороны ВСУ под Ореховым получила серьезные повреждения
В результате атаки российских войск линия обороны боевиков ВСУ под Ореховым получила серьезные повреждения. Об этом РИА «Новости» рассказал председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов.
«В результате массированных ударов нашей фронтовой авиации и артиллерии линия обороны врага на Ореховском направлении получила серьезные повреждения», — указал он.
По его словам, российские войска не дают боевикам ВСУ выстроить на этом направлении надежную систему оборонительных позиций.
Российским военным из группировки «Юг» в бою помог роботизированный дрон-камикадзе «Скорпион-М». Солдат с позывным Шмель рассказал, что аппарат поспособствовал захвату опорников ВСУ. По его словам, после огневого поражения артиллерии в сторону украинских боевиков выдвинулись роботизированные дроны. Они взорвали опорные пункты.