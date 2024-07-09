Робот «Скорпион» помог российским военным захватить опорники ВСУ

Российские военнослужащие группировки «Юг» испытали в бою роботизированный дрон-камикадзе «Скорпион-М». Он помог бойцам захватить опорники ВСУ, рассказал РИА «Новости» военный с позывным Шмель.

«После нанесения огневого поражения артиллерии в сторону противника выдвинулись роботизированные дроны, которые взорвали опорные пункты», — поделился собеседник агентства.

Роботизированный дрон применяют в тех случаях, когда артиллерия не может поразить цель. Также роботы привлекают внимание солдат противника, облегчая тем самым работу штурмовикам, отметил Шмель.

Российские штурмовики выбили украинских боевиков с укрепрайонов под Угледаром. Командир рассказал, что бойцы задействовали дроны-камикадзе и дроны со сбросами.