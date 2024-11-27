ВС РФ полностью уничтожили долотный завод под Львовом

Российские войска атаковали Дрогобычский завод в Львовской области. Об этом сообщило издание «Страна.ua».

Предприятие производило долота для бурения артезианских, нефтяных и газовых скважин, заявил уполномоченный президента Украины по санкционной политике Владислав Власюк.

«Недавние атаки <…> полностью разрушили завод в Дрогобыче», — подчеркнул он.

По информации издания, атака на объект произошла в ночь на 26 ноября.

Ранее украинские войска несколько раз выпустили американские дальнобойные ракеты ATACMS по Курской области. В Минобороны подтвердили, что ВСУ 23 ноября ударили пятью западными снарядами по позиции дивизиона С-400 около населенного пункта Лотаревка.

Цель поразили две ракеты. Остальные сбил расчет ЗРПК «Панцирь», который прикрывал дивизион.

Также украинские боевики 25 ноября атаковали с помощью восьми ракет ATACMS аэродром Курск-Восточный. Российские военные нейтрализовали семь снарядов.