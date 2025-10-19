ВС РФ освободили Полтавку в Запорожской области и Чунышино в ДНР

Российские войска установили контроль над двумя населенными пунктами — Полтавкой в Запорожской области и Чунышино в ДНР. Об этом говорится в сегодняшней сводке Минобороны России о проведении специальной военной операции.

По данным российского оборонного ведомства, Чунышино заняли бойцы группировки войск «Центр». Овладеть населенным пунктом удалось благодаря активным наступательным действиям подразделений. Военнослужащие группировки войск «Восток» продолжили продвигаться в глубину обороны противника и заняли Полтавку.

Кроме того, оперативно-тактическая авиация, ударные беспилотные аппараты, ракетные войска и артиллерия группировок Вооруженных сил Российской Федерации нанесли удары по объектам транспортной инфраструктуры, поддерживающим деятельность ВСУ, а также по пунктам временной дислокации противника в 143 районах.

Накануне Минобороны отчиталось об установлении контроля над Плещеевкой в Донецкой Народной Республике.