Российские войска освободили населенные пункты Клебан-Бык и Среднее в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщило Министерство обороны России в сегодняшней сводке о проведении специальной военной операции.

Вооруженные силы России установили контроль над двумя населенными пунктами, расположенными на территории Донецкой Народной Республики.

По данным российского оборонного ведомства, подразделения группировки «Юг» заняли Клебан-Бык. Населенный пункт Среднее удалось освободить благодаря действиям подразделений группировки войск «Запад».

Также в Минобороны сообщили об ударах по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины, пунктам временной дислокации ВСУ и иностранных наемников в 143 районах. Кроме того, в течение суток средства ПВО уничтожили в воздухе четыре управляемые авиабомбы и 160 беспилотников самолетного типа.

Накануне Минобороны отчиталось об освобождении трех населенных пунктов в ДНР — Катериновка, Владимировка и Русин Яр.