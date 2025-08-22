Российские военные освободили населенные пункты Катериновка, Владимировка и Русин Яр в ДНР. Об этом сообщило Министерство обороны в ежедневной сводке .

Позднее в обзоре за неделю Минобороны уточнило, что Катериновку освободили подразделения «Южной» группировки войск. Село находится на южном берегу Клебан-Быкского водохранилища, к югу от города Константиновка.

Два других населенных пункта освободили подразделения группировки войск «Центр». Село Владимировка расположено рядом с Панковкой, освобожденной 20 августа, а Русин Яр — к востоку от него, ближе к Константиновке.

Потери ВСУ на этих двух участках фронта за неделю составили до 4450 военнослужащих и множество различной техники, включая западную.

Накануне в Верховной раде предложили включить части ДНР, которые еще контролирует Украина, в состав соседних областей, чтобы не потерять их в случае переговоров.