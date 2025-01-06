ВС РФ оставили на Запорожском направлении послание для ВСУ

Военнослужащие из 70-го гвардейского мотострелкового полка предложили боевикам ВСУ сложить оружие и сдаться в плен. Такое послание российские бойцы оставили на дороге в Запорожской области, сообщил Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны».

Военкоры показали ролик, снятый в районе населенного пункта Белогорье. В послании российские военные написали номер, по которому можно выйти с ними на связь.

«Сдавайтесь в плен, ВСУшники, — другого варианта выжить у вас нет», — отметили в обращении.

Российские войска установили триколор в селе Белогорье на Ореховском направлении 2 января. Сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов сообщал, что противник отступил с большими потерями.

Бои за полное освобождение села, где ВСУ организовали пункт управления, продолжаются, но инициатива остается в руках у русских.