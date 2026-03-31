ВС России нанесли удары по объектам энергетики и транспорта ВСУ

Российские войска за сутки нанесли удары по объектам энергетической, топливной и транспортной инфраструктуры ВСУ, а также по местам запуска и хранения ударных беспилотников противника. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны.

Российские бойцы задействовали оперативно-тактическую авиацию, ударные беспилотники, ракетные войска и артиллерию.

«Нанесено поражение объектам энергетической, топливной и транспортной инфраструктуры Украины, используемым в интересах ВСУ, местам запуска и хранения беспилотных летательных аппаратов дальнего действия», — говорится в сообщении.

Также российская армия нанесла удары по пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 158 районах.

Ранее ВС России нанесли шесть ударов возмездия по объектам ВПК Украины за неделю. Целями атак также стали объекты топливно-энергетической, аэродромной, транспортной инфраструктуры, используемые в интересах ВСУ.