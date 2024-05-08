ВС РФ ликвидировали боевика «Азова», который вернулся в зону СВО из плена | 360°

Спецоперация 08 мая 2024, 15:08 ВС РФ ликвидировали боевика «Азова», который вернулся в зону СВО из плена «Украина.ру»: уничтожен боевик «Азова», вернувшийся в зону СВО из плена РИА «Новости»

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Российские военнослужащие ликвидировали в зоне спецоперации боевика нацбата «Азов»* Назария Гринцевича, известного под позывным Гренка. Об этом сообщило издание «Украина.ру».

Украинец попал в плен во время взятия «Азовстали» в 2022 году. Позднее Гринцевича и других пленных обменяли на российских военнослужащих.

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По данным издания, Гренка после освобождения вернулся в 12-ю бригаду специального назначения «Азов»*. Дату и место его смерти не уточнили.

Ранее российский снайпер с позывным Улуй собрал коллекцию нашивок зарубежных наемников, которых ликвидировал. Он принимал участие в боях при освобождении Артемовска в Донецкой республике.

*Нацбатальон «Азов» — запрещенная в России террористическая организация.