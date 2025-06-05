Вручение удостоверений членов Ассоциации ветеранов СВО прошло в Воскресенске

Глава городского округа, секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Алексей Малкин и председатель местного отделения Ассоциации ветеранов Олег Стегура провели встречу с участниками спецоперации. Одно из главных событий стало вручение удостоверений членам ассоциации.
Руководитель муниципалитета поблагодарил ветеранов СВО за защиту рубежей Отечества. «Мы оказываем всестороннюю помощь и поддержку нашим солдатам. Если возникают какие-то вопросы, я всегда рядом», — подчеркнул Алексей Малкин.
Напомним, Ассоциация ветеранов СВО создана по инициативе президента России Владимира Путина и при поддержке губернатора Московской области Андрея Воробьева. Организация объединяет настоящих патриотов, защитников Отечества, которые регулярно проводят различные мероприятия в образовательных учреждениях Воскресенска, в том числе патриотические встречи и спортивные соревнования.
Число детей, отравившихся в поезде Екатеринбург — Анапа, выросло до 22
Мать в Индии отдала 13-летнюю дочь насильникам, чтобы «научить жизни»
На телах погибших в оккупации ВСУ курян нашли следы электрошокера
Мизулина и Шаман вышли в свет перед обещанной свадьбой
«Революция наоборот». Симоньян позабавила размолвка между Трампом и Маском
«Окна задрожали». Мощный взрыв прогремел в Брянске
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте