Вручение удостоверений членов Ассоциации ветеранов СВО прошло в Воскресенске

Фото: Пресс-служба администрации г.о. Воскресенск

Глава городского округа, секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Алексей Малкин и председатель местного отделения Ассоциации ветеранов Олег Стегура провели встречу с участниками спецоперации. Одно из главных событий стало вручение удостоверений членам ассоциации.

Руководитель муниципалитета поблагодарил ветеранов СВО за защиту рубежей Отечества. «Мы оказываем всестороннюю помощь и поддержку нашим солдатам. Если возникают какие-то вопросы, я всегда рядом», — подчеркнул Алексей Малкин.

Напомним, Ассоциация ветеранов СВО создана по инициативе президента России Владимира Путина и при поддержке губернатора Московской области Андрея Воробьева. Организация объединяет настоящих патриотов, защитников Отечества, которые регулярно проводят различные мероприятия в образовательных учреждениях Воскресенска, в том числе патриотические встречи и спортивные соревнования.

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