Вручение медалей «Ветеран боевых действий» прошло в Люберцах

Вручение медалей прошло в картинной галерее в Люберцах. Награды получили 16 бойцов СВО.

Еще 20 человек получили карточки членов Ассоциации ветеранов СВО Московской области.

Церемонию вручения провели заместитель главы Константин Карпов, муниципальный депутат Вячеслав Калинин, директор МУДО КСШОР Дмитрий Коровкин и партнер Ассоциации ветеранов СВО Петр Афанасьев.

«Благодарю наших защитников за смелость, отвагу и вклад в дело защиты страны! Спасибо каждому за мужество. Вместе мы поддержим ветеранов на пути к мирной жизни», — отметил руководитель люберецкого отделения Ассоциации ветеранов СВО Александр Кулагин.

Отметим, в отделении Ассоциации ветеранов СВО в Люберцах состоят более 80 бойцов, вернувшихся домой.