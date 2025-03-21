Врип главы Серпухова Алексей Шимко принял участие в заседании политсовета

Заседание политсовета в Серпухове прошло под руководством председателя Совета депутатов округа Михаила Шульги. В состав партии «Единая Россия» приняли новых активистов.

По словам Алексея Шимко, быть членом «Единой России» не только почетно, но и ответственно.

«Ответственность, прежде всего, перед жителями Серпухова. Они ждут реальных результатов работы по улучшению жизни в городском округе», — пояснил Шимко.

Отметим, что межрегиональная общественная организация патриотического воспитания и социальной поддержки «Zа Родину!» наградила отделение партии «Единая Россия» в Серпухове благодарственным письмом. Активисты регулярно помогают бойцам специальной военной операции, собирают для них гуманитарную помощь.

Знать каждую семью участников спецоперации, их вопросы и проблемы — такую задачу глава Подмосковья Андрей Воробьев поставил областному правительству. Он поблагодарил всех, кто задействован в этой работе.