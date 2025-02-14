Врио мэра Энергодара назвал удар ВСУ по ТЭС самым серьезным за все время

Обесточивший несколько районов Энергодара удар украинских боевиков по Запорожской теплоэлектростанции стал самым серьезным с начала специальной военной операции. Об этом в комментарии ТАСС заявил временно исполняющий обязанности мэра Максим Пухов.

Он подчеркнул, что объект энергетической инфраструктуры города неоднократно подвергался ударам со стороны ВСУ, выбравших станцию одной из своих главных целей для атак по городу.

«То, что произошло менее суток назад, а если быть точным, с 23:00 минувших суток, стало одной из самых серьезных атак в этом направлении», — заявил Пухов.

В Telegram-канале временно-исполняющий обязанности мэра Энергодара сообщил, что специалисты оперативно восстановили подачу электроэнергии в полном объеме. Он добавил, что все системы жизнеобеспечения работают в штатном режиме.

Утром в пятницу, 14 февраля, Министерство энергетики Запорожской области сообщило о серьезных повреждениях Запорожской теплоэлектростанции в Энергодаре после обстрела украинских боевиков. По данным ведомства, без света остались более 50 тысяч горожан и жителей Каменки-Днепровского и Веселовского округов