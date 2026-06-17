Временные ограничения ввели в аэропорту Пензы

Аэропорт Пензы временно не принимает и не выпускает самолеты. Об этом сообщили в пресс-службе Росавиации.

Об ограничениях сообщили в 10:06 по московскому времени. Пока неизвестно, приземлится ли вовремя борт из аэропорта Шереметьево, прибывающий по расписанию в 10:50. Ближайший рейс на вылет — в 11:45 также в Шереметьево.

Кроме того, ограничения действуют в аэропортах Ярославль (Туношна), Калуга (Грабцево), Геленджик и Внуково.

Ранее Министерство обороны сообщило, что только за два часа системы ПВО сбили и перехватили 44 вражеских беспилотника над 10 российскими регионами, включая столичный, а также над акваторией Черного моря. О пострадавших и разрушениях не сообщается.