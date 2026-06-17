Системы ПВО сбили 44 украинских беспилотника за два часа

Российские системы ПВО сбили с 07:00 до 09:00 по московскому времени 44 украинских беспилотника. Об этом сообщили в Министерстве обороны .

Противник пытался атаковать 10 российских регионов, в том числе Москву и Подмосковье. Еще часть целей сбили над акваторией Черного моря.

Мэр Москвы Сергей Собянин после семи часов утра сообщал о почти 20 сбитых БПЛА. На местах падений обломков работают экстренные службы. О пострадавших и разрушениях не сообщается.

За ночь российские средства ПВО сбили и перехватили 157 беспилотников над 16 российскими регионами, а также над Черным морем. Противник пытался атаковать не только приграничные регионы, но и среднюю полосу России, включая Москву и область.