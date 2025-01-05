Временные ограничения на работу аэропорта ввели в Казани

В Казани для обеспечения безопасности полетов гражданских судов ввели временные ограничения на работу аэропорта. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.
«Утром 5 января временные ограничения ввели на работу аэропорта Казань. Воздушная гавань временно не отправляет и не принимает авиарейсы», — написал он.
Представитель ведомства добавил, что службы аэропорта, авиадиспетчеры и экипажи самолетов принимают необходимые меры для обеспечения безопасности полетов — это главный приоритет.
Днем ранее на запасные аэродромы отправили 20 летевших в Пулково самолетов. Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщал о четырех уничтоженных украинских беспилотниках, информация о разрушениях и пострадавших не поступала.
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