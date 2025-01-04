На запасные аэродромы отправили 20 летевших в Пулково самолетов

Утром 4 января в аэропорту Пулково действовали временные ограничения на прием и отправку самолетов. За это время два десятка лайнеров, летевших в Санкт-Петербург, отправили на запасные аэродромы, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в Telegram-канале .

«Временные ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов», — подчеркнул он.

В 10:15 по московскому времени меры безопасности сняли. Воздушная гавань начала снова принимать и отправлять лайнеры.

Ранее губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщил о втором украинском дроне, который силами ПВО сбили над Финским заливом в районе Лужской губы. Беспилотник двигался через Псковскую область.

Первый БПЛА уничтожили ночью. Разрушений и пострадавших нет.