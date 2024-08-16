Несколько населенных пунктов Белгородской области закроют на въезд

В Белгородской области ввели режим чрезвычайной ситуации. В пять населенных пунктов Грайворонского и Валуйского округов ограничат въезд, а жителей отселят в безопасное место, объявил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале .

«С 19 августа в пять населенных пунктов области закрываем въезд, отселяем жителей и помогаем вывезти имущество», — сообщил он.

Ограничение затронет село Новостроевка-Вторая, поселки Казачок, Совхозный и Доброполье в Грайворонском округе, село Новопетровка — в Валуйском. Гладков сообщил, что проезд в село Колотиловка в Краснояружском районе тоже закроют, но временно. Прописанным в нем людям власти выплатят по 15 тысяч рублей.

Губернатор объявил, что в Белгородской области ввели режим ЧС разного уровня. Из-за этого власти повысили единовременную выплату пострадавшим от украинских обстрелов до 15 тысяч рублей. За полную потерю имущества выделят 150 тысяч рублей, за частичную — 75 тысяч.