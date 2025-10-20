«Врата ада». ВСУ пожаловались на разрушительную силу российских Су-34

Боевики ВСУ пожаловались на разрушительную силу российских истребителей Су-34. Об этом написало издание Military Watch Magazine .

«Один военнослужащий сравнил удар истребителя с „вратами ада“, <…> Су-34 ревет так, словно стремительно спускается прямо на людей», — передало издание слова боевика.

В журнале отметили, что Су-34 является улучшенной версией самолета Су-27, он обладает большой дальностью полета и высокой несущей способностью. Украинские боевики пожаловались, что выпущенный из Су-34 снаряд способен разрушить укрепленный бункер.

Авторы материала добавили, что украинская система ПВО настолько ослаблена, что российский истребитель обеспечивает воздушную поддержку ВС РФ вдоль всей линии фронта.

Ростех оценил эффективность «охоты» истребителей Су-35С на украинские цели в зоне СВО. Обширный арсенал самолета открывает возможности для работы по воздушным и наземным целям на большой и средней дальности.