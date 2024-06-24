Врагов России предостерегли от попыток устроить смуту в стране

Враги России стремятся запугать и поссорить между собой жителей с помощью терактов. Об этом губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявил в своем Telegram-канале .

Он прокомментировал удар ВСУ по городу ракетами ATACMS, а также нападения и стрельбу в Дербенте и Махачкале.

«Враги хотят запугать и поссорить нас, внести раздор и смуту. Только ничего не выйдет!» — отметил Развожаев.

По его словам, из-за обстрела ВСУ пострадали дети, которые купались в море в выходной день. Губернатор добавил, что раненым севастопольцам предложили помочь практически все главы регионов.

«Вся Россия переживала с нами этот страшный день!» — подчеркнул Развожаев.

Он также напомнил, что США не стали комментировать атаку ВСУ по Севастополю и назвал поведение американских властей циничным.

Понедельник, 24 июня, объявили в городе траурным днем. В результате удара ракетами ATACMS погибли три человека, в том числе двое детей. Ранения и травмы получили 124 севастопольца.

Трехдневный траур также объявили в Дагестане, где 23 июня произошли теракты в Дербенте и Махачкале.