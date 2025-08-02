Генерал-полковник Теплинский рассказал об участии войск ВДВ в спецоперации

Бойцы Воздушно-десантных войск в России приняли участие в самых ожесточенных боях на наиболее тяжелых участках в зоне проведения специальной операции. Об этом в своем поздравлении по случаю 95-летия ВДВ заявил командующий войсками Герой России генерал-полковник Михаил Теплинский .

Он подчеркнул, что десантники на протяжении трех с половиной лет ежедневно демонстрировали мужество и высочайший профессионализм. Это показали потери противника на наиболее важных направлениях.

«Бои на Николаево-Криворожском плацдарме летом и осенью 2022 года, при удержании рубежа в районе Кременной во время срыва наступления ВСУ на Запорожском направлении летом 2023 года, при уничтожении украинских морпехов в Крынках, при отражении наступления противника в Курской области», — перечислил Теплинский.

Генерал-полковник добавил, что сегодня участие десантников в специальной военной операции ничуть не сократилось.

«Две дивизии, две бригады и полк, участвовавшие в освобождении Курской области, ведут сегодня тяжелейшие бои на Сумском направлении. Новороссийская дивизия наступает на Запорожском направлении, а Ивановская воздушно-десантная дивизия завершила освобождение Часова Яра», — указал он.

Теплинский подчеркнул, что после начала специальной военной операции в войска поступило огромное число добровольцев.

Новобранцы, которые у нас не служили, придя в войска, проникаются нашим маргеловским духом, и враг не выдерживает их натиска», — подчеркнул он.

С начала боевых действий 99 десантников стали Героями России, а общее количество вручений государственных наград превысило 100 тысяч.

Бойцы ВДВ приложат все усилия, чтобы приблизить победу, заключил он.

В конце июля военный корреспондент Дмитрий Кулько сообщил, что бойцы 83-й бригады ВДВ разгромило украинскую егерскую бригаду, взяв под контроль поселок Варачино в Сумской области. Усиление давления заставило вражеское командование растянуть ограниченные резервы для сдерживания наступления российских войск.