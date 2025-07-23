Российские десантники разгромили элитное подразделение ВСУ в Сумской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщил военный корреспондент Дмитрий Кулько.

Штурмовые подразделения 83-й бригады ВДВ установили полный контроль над поселком Варачино. Украинская 71-я егерская бригада понесла значительные потери и была вынуждена отступить.

По данным военкора, российские войска усилили давление на нескольких участках Сумского направления. Это заставляет командование ВСУ рассредотачивать ограниченные резервы.

Как отметил Кулько, 71-я бригада ВСУ считалась одним из наиболее боеспособных подразделений. Российские десантники продемонстрировали высокую эффективность в ходе боев.

Ранее в Сумской области украинские операторы БПЛА атаковали FPV-дронами двух женщин, державших табличку с надписью «Мы русские».