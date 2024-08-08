Врачи рассказали о состоянии здоровья военкора Поддубного

Военный корреспондент ВГТРК Евгений Поддубный, раненный накануне в Курской области, получил в основном ожоги, повреждений мозга у него нет. Об этом сообщил «Звезде» директор НИИ скорой помощи имени Склифосовского Сергей Петриков.

Он рассказал, что журналист в сознании и самостоятельно дышит, но окончательный диагноз будет ясен позднее, когда его полностью обследуют специалисты. Петриков оценил состояние Поддубного как стабильно тяжелое.

При этом врач не стал оценивать процент ожогов, объяснив, что стабильные показатели появляются только спустя несколько дней после травмы.

Корреспондент получил ранения, когда его машину в районе Суджи атаковал украинский беспилотник. Следственный комитет начал расследовать произошедшее.