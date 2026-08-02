Врачи начали операции для спасения жизней пострадавших от удара дрона в Удмуртии

Ранения при ударе беспилотника на севере Удмуртии получили две девушки, одна из которых несовершеннолетняя. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности министра здравоохранения республики Сергей Багин .

Он подчеркнул, что раненых доставили в Первую республиканскую клиническую больницу для оказания медицинской помощи.

«Состояние у обеих тяжелое, сейчас врачи борются за их жизнь в операционных. Будем делать все возможное», — заявил Багин.

Беспилотники атаковали север Удмуртии в воскресенье, 2 августа. Временно исполняющая обязанности главы республики Ольга Абрамова сообщила, что в жертвами налета стали три мирных жителя.