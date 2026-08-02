Врачи начали операции для спасения жизней пострадавших от удара дрона в Удмуртии
Врио главы Минздрава Удмуртии Багин: состояние пострадавших от дрона тяжелое
Ранения при ударе беспилотника на севере Удмуртии получили две девушки, одна из которых несовершеннолетняя. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности министра здравоохранения республики Сергей Багин.
Он подчеркнул, что раненых доставили в Первую республиканскую клиническую больницу для оказания медицинской помощи.
«Состояние у обеих тяжелое, сейчас врачи борются за их жизнь в операционных. Будем делать все возможное», — заявил Багин.
Беспилотники атаковали север Удмуртии в воскресенье, 2 августа. Временно исполняющая обязанности главы республики Ольга Абрамова сообщила, что в жертвами налета стали три мирных жителя.