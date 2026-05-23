Врачи извлекли иностранную sim-карту из ноги раненого жителя Херсонщины

В Скадовской ЦРБ врачи извлекли из ноги раненного при атаке украинского БПЛА мужчины sim-карту иностранного мобильного оператора Vodafone. Об этом сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в «Максе» .

Глава региона посетил больницу, где оказывается помощь пострадавшим и оперируют раненых. Все пациенты с такими травмами пострадали при атаках беспилотников и обстрелах ВСУ. По его словам, врачи работают самоотверженно и профессионально, спасая людей.

«Буквально перед моим приездом врачи извлекли из ноги одного из пострадавших sim-карту оператора Vodafone — она попала в тело как осколок после прилета дрона», — написал губернатор.

Ранее в Брянской области при атаке БПЛА погибла женщина. Украинский беспилотник атаковал гражданский автомобиль в городе Севске.