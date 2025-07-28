Врача-нейрохирург стал жертвой атаки ВСУ в Херсонской области

Украинские боевики обстреляли дом нейрохирурга Николая Костина в Алешках. В результате атаки он погиб, а члены его семьи получили ранения. Об этом в своем Telegram-канале заявил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

«ВСУ продолжают охоту на наших врачей. В Алешках украинский снаряд попал в дом нейрохирурга Николая Костина. Он погиб. Ранены его жена и сын», — рассказал чиновник.

Глава Алешкинского муниципального округа Руслан Хоменко уточнил, что речь идет об атаке, произошедшей минувшей ночью. Он сообщил, что артиллерийский снаряд прицельным огнем попал в дом ровно в полночь.

Николаю Костину было 75 лет. Последние несколько лет он работал на должности дежурного хирурга в Алешковской ЦРБ. В доме, в который попал снаряд ВСУ, он жил вместе с 68-летней женой и 49-летним сыном.

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