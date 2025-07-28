СК начал расследование смерти мужчины при атаке ВСУ в Ленобласти

Следственный комитет расследует гибель жителя Ленинградской области в результате атаки ВСУ. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

«Следственный комитет России расследует гибель и ранения мирных жителей в Ленинградской и Белгородской областях в результате действий украинских формирований. В Ленинградской области вследствие вооруженной агрессии погиб мужчина, также ранения получили два человека», — заявили в пресс-службе.

В СК добавили, что в Шебекинском округе Белгородской области при атаке беспилотника ВСУ погиб мирный житель и ранение получила его жена. В населенном пункте Ясные Зори Белгородского района пострадал мужчина.

Следователи установят детали произошедшего и дадут действиям всех причастных лиц уголовно-правовую оценку.

Утром 28 июля Минобороны сообщило об уничтожении семи украинских беспилотников в небе над тремя регионами России.