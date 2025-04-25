Врача Дмитрия Рожкова из Истры наградили за помощь участникам СВО

Почетного знака «Самоотверженность и профессионализм» удостоили врача-анестезиолога Истринской клинической больницы Дмитрия Рожкова. Он неоднократно ездил в рабочие поездки в Курскую область, оказывал медицинскую помощь жителям региона и участникам специальной военной операции.

Награду вручили на региональном мероприятии «Наследие Победы. Связь Поколений» в Красногорске.

«То, что отметили доктора из Истры — вызывает особую гордость. Вдвойне приятно, что произошло это в рамках мероприятия, посвященного юбилею Победы. Вот она — настоящая связь поколений. И врачи, медбратья, оказывая сегодня помощь в зоне спецоперации и в приграничных районах, доказывают, что они достойные наследники героических предков», — сказала председатель Профсоюза Истринской больницы Наталья Цветкова.

Церемония прошла в рамках регионального мероприятия «Наследие Победы. Связь Поколений», которое организовало Министерство здравоохранения Московской области и профсоюз медиков. На нем чествовали врачей, которые добровольно отправлялись в приграничные регионы и зону проведения спецоперации, чтобы спасать жизни.