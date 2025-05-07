Врач из Мытищ Павел Бережанский доставит частицу Вечного огня в Венесуэлу

Педиатр Павел Бережанский из Научно-исследовательского клинического института детства министерства здравоохранения в Мытищах в этом году участвует в акции «Огонь памяти». Он возьмет частицу пламени Вечного огня у Могилы Неизвестного Солдата в Александровском саду и доставит его в Латинскую Америку.

Реликвию планируют распространить по различным регионам России, а также в тринадцати странах за рубежом. Частицу Вечного огня также передадут военнослужащим, участвующим в специальной военной операции.

Как ведущий научный сотрудник отдела педиатрии научно-исследовательского клинического института детства, Бережанский также получил возможность открыть мемориальный комплекс в Венесуэле перед Днем Победы, где он и передаст Вечный огонь из Москвы.

Ранее в День воинской доблести Московской области в Королеве зажгли Вечный огонь. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул важность этой традиции.