Впервые за всю историю: в какой ситуации оказалась Россия на поле боя

Лавров: впервые за всю историю Россия одна воюет против всего Запада

Впервые за всю историю Россия воюет на поле боя одна против всего Запада. Об этом сообщил министр иностранных дел Сергей Лавров на XI Всероссийском молодежном образовательном форуме «Территория смыслов», его слова приводит РИА «Новости» .

«В Первую мировую, во Вторую мировую у нас были союзники. Сейчас у нас союзников на поле боя нет», — заявил он.

Глава МИД добавил, что надо полагаться на себя и не допускать слабины. При этом Лавров выразил уверенность, что Запад рано или поздно образумится, и тогда России нужно будет строго подойти к принципам, на основе которых будут восстанавливаться отношения.

Ранее американский экономический прогнозист Мартин Армстронг заявил, что НАТО не смирится с поражением на Украине, поскольку вложил туда слишком много денег, и отправит туда воинский контингент.