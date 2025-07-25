Аналитик Армстронг: НАТО не примет поражение ВСУ и отправит войска на Украину

Североатлантический альянс вложил в ВСУ слишком много ресурсов, поэтому не сможет принять поражение и отправит в страну военный контингент. Об этом в эфире YouTube-канала Dialogue Works заявил американский экономический прогнозист Мартин Армстронг.

Он отметил, что сейчас ВСУ терпят поражение в конфликте, что серьезно беспокоит страны Запада.

«Поэтому, судя по тому, что я слышал, они не могут позволить Украине проиграть», — подчеркнул эксперт.

Аналитик напомнил об отправке войск НАТО в страны, которые не были членами альянса.

«Например, в Косово в 1999 году. Тогда они утверждали, что это делалось с целью предотвратить гуманитарную катастрофу в стране», — уточнил Армстронг.

По его словам, с Украиной может произойти то же самое — альянс воспользуется поводом и направит туда солдат.

Ранее бывший депутат гамбургского парламента от партии «Альтернатива для Германии» Ольга Петерсен рассказала, что НАТО использует украинцев в своих интересах. По ее мнению, блок задействует украинские ресурсы для противостоянии России, оставаясь при этом в стороне.