Звания Героя России удостоили медсестру, закрывшую бойца во время обстрела
Путин присвоил звание Героя России медсестре, закрывшей бойца во время обстрела
Президент России Владимир Путин присвоил звание «Герой России» женщине. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.
В Екатерининском зале Кремля 22 мая прошла традиционная церемония вручения государственных наград. В этом году в начале мероприятия президент упомянул 80-летие Победы в Великой Отечественной войне.
«Этот праздник посвящен их славным наследникам, доблестно исполняющим свой долг на самых сложных и ответственных рубежах, всем, кто смело и решительно защищает родную землю, борется за жизни бойцов и мирных граждан. Среди них — военнослужащая Министерства обороны Людмила Вячеславовна Болилая», — сказал Путин.
Государственную награду медсестре и ефрейтору вручили за то, что она закрыла собой раненого бойца во время обстрела украинских боевиков.
Высшую награду России, орден Святого апостола Андрея Первозванного, в этом году получил министр иностранных дел Сергей Лавров.