Звания Героя России удостоили медсестру, закрывшую бойца во время обстрела

Президент России Владимир Путин присвоил звание «Герой России» женщине. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

В Екатерининском зале Кремля 22 мая прошла традиционная церемония вручения государственных наград. В этом году в начале мероприятия президент упомянул 80-летие Победы в Великой Отечественной войне.

«Этот праздник посвящен их славным наследникам, доблестно исполняющим свой долг на самых сложных и ответственных рубежах, всем, кто смело и решительно защищает родную землю, борется за жизни бойцов и мирных граждан. Среди них — военнослужащая Министерства обороны Людмила Вячеславовна Болилая», — сказал Путин.

Государственную награду медсестре и ефрейтору вручили за то, что она закрыла собой раненого бойца во время обстрела украинских боевиков.

Высшую награду России, орден Святого апостола Андрея Первозванного, в этом году получил министр иностранных дел Сергей Лавров.